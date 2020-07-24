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AYASOFYA CAMİİ'NDE TARİHİ GÜN - CANLI YAYIN
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  3. 24 Temmuz 2020 12:15

358 milyon liralık destek ödemesi bayram öncesi hesaplarda!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi, 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin Lira tarımsal desteğin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.

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