Anasayfa Video Galeriler Gündem 36 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var 36 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var 18 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 08:45 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-10 operasyonlarında 144 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657fdc83d88802e1690564a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli Eğitim Bakanı TBMM'de ilan etti: ''Cemaatlerle çalışmaya devam edeceğiz Şiddetli fırtına uçakları kağıt gibi savurup attı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var Sosyal medyadaki ''drift şov'' pahalıya mal oldu Boğaz'da bir kişinin cansız bedeni çıktı Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Türkiye'nin kanını donduran cinayette istenen ceza belli oldu İstanbul'da dehşet: Eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi