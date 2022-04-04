Anasayfa Video Galeriler Gündem 3600 ek göstergede sona gelindi! Bakan Bilgin tarih verdi 3600 ek göstergede sona gelindi! Bakan Bilgin tarih verdi 04 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 14:35 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindiğini, mayıs ayında çalışmayı tamamlayarak Meclis'e sunmayı istediklerini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624ad81846198f0ecb374b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İkinci el aldığı otomobil için polisten gelen telefonla şoke oldu İstanbul Boğazı'nda panik! Yük gemisi karaya oturdu Nez'in dönüşü ''olay'' oldu! Sahnede derin yırtmacının azizliğine uğradı Ukrayna'nın imha ettiği Rus konvoyu böyle görüntülendi Fren yerine gaza basınca olanlar oldu! Zelenskiy'den, Grammy Müzik Ödülleri'ne damga vuran sözler Kastamonu'nda Hollywood yapımlarını aratmayan operasyon kamerada Ukrayna'dan korkunç görüntü: Bir anne kızının cansız bedenini orada bırakmadı Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci kırdı geçirdi! Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt