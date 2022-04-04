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  4. 3600 ek göstergede sona gelindi! Bakan Bilgin tarih verdi

3600 ek göstergede sona gelindi! Bakan Bilgin tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindiğini, mayıs ayında çalışmayı tamamlayarak Meclis'e sunmayı istediklerini açıkladı.

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