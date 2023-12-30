Anasayfa Video Galeriler Gündem 37 ilde 189 DEAŞ'lı terörist gözaltında 37 ilde 189 DEAŞ'lı terörist gözaltında 30 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 09:20 Türkiye yeni güne de dev bir operasyonla başladı. 37 İlde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Kahramanlar-38 operasyonlarında 189 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658fb6bc4f488b2bba0ef303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine Esenyurt, yine olay: ''Röntgenliyorlar'' deyip kurşun yağdırdı! Suudiler Türk gazetecileri gözaltına almaya çalıştı Fergio House kurucusu ''tanıdık'' çıktı! Operasyondan yeni görüntüler Şükrü Özyıldız''dan Sibil Çetinkaya'ya ''hanımcılık kazanacak'' dedirten destek KYK yurdunda kabus! 266 öğrenci hastanelik oldu Bu da ''Kardeşime eş arıyorum'' tuzağı Uludağ'da ''karsız'' yılbaşı tatilinin bedeli dudak uçuklattı Şanlıurfa’da liselilerin tekmeli-tokatlı kavgası kamerada Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 32 terörist Türkiye'de yakalandı