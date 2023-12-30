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37 ilde 189 DEAŞ'lı terörist gözaltında

Türkiye yeni güne de dev bir operasyonla başladı. 37 İlde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Kahramanlar-38 operasyonlarında 189 şüpheli yakalandı.

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