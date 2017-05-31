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  3. 31 Mayıs 2017 15:45

37 yıllık evli çift, bir gün arayla öldü, aynı gün toprağa verildi

Elazığ'da 2 çocukları bulunan 37 yıllık evli çift birer gün arayla vefat etti, dileklerinde olduğu gibi aynı gün toprağa verildi.

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