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  4. 38 günlük trafik çilesi bitti: Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı

38 günlük trafik çilesi bitti: Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli'nin portallarının 67 metre uzatılması çalışmaları tamamlanarak 38 gündür trafiğe kapalı olan yol ulaşıma açıldı.

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