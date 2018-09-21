"3’ü sözde lider kadroda, 56 terörist etkisiz hale getirildi"
21 Eylül 2018 17:45
"3’ü sözde lider kadroda, 56 terörist etkisiz hale getirildi"
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir hafta içinde üçü sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 21, yurt dışında 35 olmak üzere toplam 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK’dan yapılan haftalık değerlendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil...