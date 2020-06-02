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  3. 02 Haziran 2020 19:30

4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonra erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK toplantısı en son dört ay önce yapılmıştı.

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