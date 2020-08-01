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  3. 01 Ağustos 2020 10:10

4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi

Video Galeri
Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için kurban etini drone'la dağıttı
Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için kurban etini drone'la dağıttı
Video Galeri
Resmi araçla köpeğe ''işkence'' kamerada!
Resmi araçla köpeğe ''işkence'' kamerada!
Video Galeri
Bayram günü kahreden haber! Yatalak annesini hastanelik etti!
Bayram günü kahreden haber! Yatalak annesini hastanelik etti!
Video Galeri
Kesimden kaçan danalar ortalığı birbirine kattı
Kesimden kaçan danalar ortalığı birbirine kattı
Video Galeri
Kurban pazarında kavga: 3 yaralı
Kurban pazarında kavga: 3 yaralı
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Öldürülen baba-oğlun son görüntüleri
Öldürülen baba-oğlun son görüntüleri
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