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  3. 23 Temmuz 2017 12:16

4 aylık kocasını vurarak öldüren çocuk gelin tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 4 ay önce dini nikahla evlendiği 18 yaşındaki kocasını silahla vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk gelin, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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