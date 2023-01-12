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  4. 4 bin 500 TL ile kiralık ilanındaki ev görenleri şoke etti

4 bin 500 TL ile kiralık ilanındaki ev görenleri şoke etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk ve bakımsız dairenin kiralama fiyatı, görenleri şoke etti.

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