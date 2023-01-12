Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 bin 500 TL ile kiralık ilanındaki ev görenleri şoke etti 4 bin 500 TL ile kiralık ilanındaki ev görenleri şoke etti 12 Ocak 2023 Perşembe Saat: 12:25 Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk ve bakımsız dairenin kiralama fiyatı, görenleri şoke etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bfd21199244e42e0363233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk kabusu yaşadı Meksika'dan Hakkari'ye gelin geldi Onlar Jandarma'nın ikiz Mehmetçikleri Cem Uzan'dan içki zamlarına ilginç protesto Putin, Türkiye'ye tatile gelen ismi herkesin gözü önünde azarladı Rüyasında gördü, 120 bin lira harcayıp kazı çalışması başlattı MİT yalanıyla cinsel istismarda bir okul müdürü daha tutuklandı Minibüs kaza yaptı; kaçak göçmenler çil yavrusu gibi dağıldı Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu