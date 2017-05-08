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  3. 08 Mayıs 2017 14:47

4 bin lira maaşla çoban yetiştiriyorlar

Manisa Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan sürü yöneticiliği kursuyla piyasada yaklaşık 2 bin lira ile 4 bin lira arası maaşlarla çalışacak çobanlar yetiştiriliyor.

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