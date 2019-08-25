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  3. 25 Ağustos 2019 14:18

4 bin nüfuslu mahallede adım atacak yer kalmadı

Kahramanmaraş’ın, kaplıca suyuyla ünlü Ilıca Mahallesi, sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Mahalle Muhtarı Hüseyin Kar, tatilci sayısının mahalle nüfusunun 10 katı olduğunu belirterek, "Mahallemizin nüfusu 4 bin, ancak misafir sayımız 40 bin" dedi.

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