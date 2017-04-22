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  3. 22 Nisan 2017 12:20

4 bin Yörük göç etti!

ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde temsili Yörük göçü canlandırıldı. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı etkinlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı.

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