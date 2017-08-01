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  3. 01 Ağustos 2017 11:15

4 daireyi soyan hırsızlar kamerada

Beylikdüzü’nde bir apartmana giren hırsızlar 4 daireyi soydu. Güvenlik kameralarına yakalan 3 hırsız, dairelerden laptop, cep telefonu ve para alırken hamile bir kadının şeker ölçüm aletini de çaldı.

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