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  3. 29 Nisan 2017 20:50

4 dakika içinde dondu

Buz kaplı göle düşen tilki 4 dakika içinde dondu.

Video Galeri
İstanbul'da lüks otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
İstanbul'da lüks otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
Video Galeri
İstanbulda lüks otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
İstanbulda lüks otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
Video Galeri
10 aylık hapis için 100 araçlık konvoyla cezaevine gitti
10 aylık hapis için 100 araçlık konvoyla cezaevine gitti
Video Galeri
Çözüm Sürecini bitiren teröristler öldürüldü
Çözüm Sürecini bitiren teröristler öldürüldü
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İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazından ikinci kez geçti
İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazından ikinci kez geçti
Video Galeri
Mali polisten suç şebekesine operasyon: 8 gözaltı
Mali polisten suç şebekesine operasyon: 8 gözaltı