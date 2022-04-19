Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 ev yanarak kül oldu, alevler geceyi aydınlattı 4 ev yanarak kül oldu, alevler geceyi aydınlattı 19 Nisan 2022 Salı Saat: 08:15 Sivas'ın Koyulhisar ilçesi İkizkaya köyünde çıkan yangında 4 ahşap ev yanarak kül oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625e4569ae93a1580e7daa33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da üfürükçü sahte hoca vurgunu! Serbest bırakıldı Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken bina boşaltıldı Erdoğan: ''Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'' Şanlıurfa'da elektrik protestosuna müdahale Liderlerin yürüyüşünü taklit eden komedyenden Erdoğan taklidi Cumhurbaşkanı'nın iftar davetine katılan YouTuber Merve Özkaynak'tan tepkiler üzerine açıklama İnanılmaz hırsızlık! Çekerek otomobil çaldılar Diyanet açıkladı: 2022 hac kontenjanı belli oldu Zelenski'nin sarhoş olduğu iddia edilen video ortalığı karıştırdı