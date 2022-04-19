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  4. 4 ev yanarak kül oldu, alevler geceyi aydınlattı

4 ev yanarak kül oldu, alevler geceyi aydınlattı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi İkizkaya köyünde çıkan yangında 4 ahşap ev yanarak kül oldu.

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