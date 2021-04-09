Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 gözle beklediğimiz yerli koronavirüs aşısında beklenen haber geldi 4 gözle beklediğimiz yerli koronavirüs aşısında beklenen haber geldi 09 Nisan 2021 Cuma Saat: 13:11 Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış Yerli aşıda Faz-2'nin bugün tamamlanacağını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60702836f20bf834e3538633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan donduran aile cinayetinde yeni gelişme Sosyal medya fenomenine ölüm tehdidi: ''Tecavüz edip parçalarını ormana atacağız'' Sıfır kilometre aracı hasarlı çıkınca Türkiye’yi bu yazıyla dolaştı! Minibüse çarpan cipin takla atma anı kamerada Markette filmleri aratmayan soygun girişimi İzmir'de askeri eğitim uçağı denize düştü! ''Pes'' dedirten ''ölümüne'' sahtekarlık! Testi pozitif çıkanlar sokakta böyle geziyor! Emekli Tümamiral bildiriye neden imza atmadığını açıkladı Esra Dermancıoğlu'nun aldatma itirafı sosyal medyayı salladı