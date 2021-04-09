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  4. 4 gözle beklediğimiz yerli koronavirüs aşısında beklenen haber geldi

4 gözle beklediğimiz yerli koronavirüs aşısında beklenen haber geldi

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış Yerli aşıda Faz-2'nin bugün tamamlanacağını açıkladı.

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