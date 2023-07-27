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  4. 4 gün önce kaybolan uzman çavuştan acı haber

4 gün önce kaybolan uzman çavuştan acı haber

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan uzman çavuş, tarlada ölü olarak bulundu.

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