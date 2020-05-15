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  3. 15 Mayıs 2020 14:20

4 günlük yasak öncesi kilometrelerce su kuyruğu

4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Bursalılar, Uludağ’dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

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İmmün plazma tedavisinde yeni yöntem
İmmün plazma tedavisinde yeni yöntem
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400 bin liralık araca öyle bir şey yaptı ki...Gören bir daha dönüp bakıyor
400 bin liralık araca öyle bir şey yaptı ki...Gören bir daha dönüp bakıyor
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Park halindeki otomobilden çıkanlar çeteyi ele verdi!
Park halindeki otomobilden çıkanlar çeteyi ele verdi!
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Zararı yok sanıp elektronik sigara içenlere kötü haber!
Zararı yok sanıp elektronik sigara içenlere kötü haber!
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Hastanede inanılmaz görüntü! Koronavirüs testinden kaçmak isterken...
Hastanede inanılmaz görüntü! Koronavirüs testinden kaçmak isterken...
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''İstanbul'da her 100 kişiden 1 buçuk kişide koronavirüs var''
''İstanbul'da her 100 kişiden 1 buçuk kişide koronavirüs var''
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