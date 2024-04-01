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  4. 4 ilde büyük operasyon: Hainlerin cephanelikleri ele geçirildi

4 ilde büyük operasyon: Hainlerin cephanelikleri ele geçirildi

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Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarda bine yakın mühimmat ile birlikte hainlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

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