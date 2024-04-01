Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 ilde büyük operasyon: Hainlerin cephanelikleri ele geçirildi 4 ilde büyük operasyon: Hainlerin cephanelikleri ele geçirildi 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 09:00 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 09:00 Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarda bine yakın mühimmat ile birlikte hainlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660a4d99bdd278891b0b0363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekrem İmamoğlu İstanbul'a bu video ile ''günaydın'' dedi Yerel seçim gecesinin bombasını Doğu Perinçek patlattı Balıkesir'i CHP'ye kazandıran Ahmet Akın güne şükür namazı ile başladı Hatay'da kıl payı fark var: ''Bu işin peşini bırakmayacağız'' İzmir'de büyük yangın! Çığlıkları yürekleri dağladı İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı Bahçeli, partisinin genel merkezden sessiz sedasız ayrıldı Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu ''Bizim seçmenlerimiz İmamoğlu'na verdi''