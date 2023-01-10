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4 ilde ''Bylock'' operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

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