Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 ilde dev operasyon: İnsan kaçakçıları yakalandı 4 ilde dev operasyon: İnsan kaçakçıları yakalandı 04 Haziran 2024 Salı Saat: 08:55 Güncelleme: 04 Haziran 2024 Salı 08:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen Kalkan-23 operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665eac637e418a43fa0e2243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEM Partili milletvekillerinden oturma eylemi Diyarbakır'da kayyum gerginliği: 2 polis yaralandı Alkollü trafik canavarı ters yöne daldı, ortalık savaş yerine döndü Kapadokya'da balayında sır ölüm: 21 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya skandal suçlama Babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Prof. Dr. Naci Görür: ''Depremin öldüremediği insanları öldürürsünüz'' Çöpten kadın cinayeti çıktı: Çuvala koyup atmışlar Kardeşlerin kavgasında kan aktı