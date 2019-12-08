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  3. 08 Aralık 2019 18:00

4 ilde eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı

Bitlis merkezli 4 ilde, 483 kişilik jandarma personeliyle uyuşturucu satıcılarına yönelik ''Narko-Kıran13'' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

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