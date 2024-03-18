Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı 4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı 18 Mart 2024 Pazartesi Saat: 12:45 Samsun merkezli 4 ilde ''kripto para yatırım'' adıyla internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1'i asker 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f80d4c6f9405eae109e2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var Barajlar doldu ama... Uzmanlar ''görünmeyen'' tehlikeyi açıkladı Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde binlerce işçi eylemde Seçime 12 gün kala bir mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı Ankara-Tatvan turistik treni biletleri satışa çıktı İstanbul'da panik anları! 19 işçi mahsur kaldı