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  4. 4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı

4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı

Samsun merkezli 4 ilde ''kripto para yatırım'' adıyla internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1'i asker 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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