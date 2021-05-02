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  4. 4 ilde özel harekat destekli operasyon! Gözaltılar var

4 ilde özel harekat destekli operasyon! Gözaltılar var

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, jandarmanın özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

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