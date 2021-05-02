Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 ilde özel harekat destekli operasyon! Gözaltılar var 4 ilde özel harekat destekli operasyon! Gözaltılar var 02 Mayıs 2021 Pazar Saat: 14:01 Şanlıurfa merkezli 4 ilde, jandarmanın özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608e86775630173fdd689853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir grupla cenazeye katıldı Fenomen olmak için öldüresiyle dövdüler Define avcısı feci şekilde can verdi Bebek katili PKK bir çocuğu öldürdü DEAŞ liderinin sağ kolu İstanbul'da yakalandı Görev tamam! 4 astronot Dünya'ya döndü Vatandaş diken üstünde! 100'ün üzerinde obruk tespit edildi İETT otobüslerinde izin belgesi denetimi 7. kattan atlayarak intihar etti! O anlar kamerada