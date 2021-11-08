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  4. 4 ilde PKK'ye büyük operasyon! HDP'liler gözaltında

4 ilde PKK'ye büyük operasyon! HDP'liler gözaltında

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

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