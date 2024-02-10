4 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı yeni güne de yeni bir operasyonla başladı. 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c70b254de6ddaca3098b33" allowfullscreen></iframe>