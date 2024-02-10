Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var 4 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var 10 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 08:35 Güncelleme: 10 Şubat 2024 Cumartesi 08:35 İçişleri Bakanlığı yeni güne de yeni bir operasyonla başladı. 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c70b254de6ddaca3098b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'den peş peşe patlama sesleri yükseldi Sınıflarda uygulamalı şeytan taşlama dersi başladı Türünün tek örneği yerli SİHA TB3 bir testi daha geçti Avrupa'da çiftçi protestosu büyüyor! Sınırı kapattılar Beşiktaş'tan transferin son saatlerinde 2 bomba birden İstanbul'da tramvay yayaya çarptı! Kaza anı kamerada Erdoğan, AK Parti'nin Antalya adaylarını açıkladı İlk Türk astronot Dünya'ya iniş yaptı Heyelanlar, köyü parça parça yutuyor