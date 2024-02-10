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  4. 4 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

4 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanlığı yeni güne de yeni bir operasyonla başladı. 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı.

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