Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu 4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu 07 Şubat 2023 Salı Saat: 16:10 Güncelleme: 07 Şubat 2023 Salı 16:10 Depremden etkilenen Malatya'da kent merkezinde bulunan 4 katlı otelin enkazında 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e24de38bd2802afc206d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'ın son hali içler acısı! Havadan görüntülendi Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu Bahçeli: ''Sosyal medya farelerine, vandallara göz yummayacağız'' Enkazda sıkışan çocuk saatlerdir kurtarılmayı bekliyor ''Acil'' müdahale gemisi yolda: 3 gün sonra Hatay'da olacak! Bir yıl önce yapılmış lüks apartman yerle bir oldu İskenderun Kaymakamlığı sular altında kaldı Depremzede yardım istemişti... AK Partili Canikli'ye tepki yağıyor!