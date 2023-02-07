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  4. 4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu

4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu

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Depremden etkilenen Malatya'da kent merkezinde bulunan 4 katlı otelin enkazında 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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