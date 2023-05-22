Anasayfa Video Galeriler Gündem 4. kattan düşen çocuğun mucize kurtuluşu kamerada 4. kattan düşen çocuğun mucize kurtuluşu kamerada 22 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 13:00 Güncelleme: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:00 İstanbul Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki çocuk, 4. kattaki dairenin penceresinden otomobilin üzerine düştü. Kaputa düşen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646b3d4544cb0803983671e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin en sevimli misafiri.... Bu sevimli canlı özel olarak getirildi İstanbul'da gece kulübünde dehşet: Alev alev yandılar Trafikte telefonla konuşma cezası mahkemeden döndü Bolu Dağı sise teslim oldu Erdoğan koruma müdürünün uzattığı suyu içmedi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın iletişim sorumlusu etkisiz hale getirildi İstanbul'da kalpazanlara polis baskını Minibüs sulama kanalına uçtu: 3 ölü Rock yıldızı Kurt Cobain’in parçaladığı gitar rekor fiyata satıldı