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  4. 4. kattan düşen çocuğun mucize kurtuluşu kamerada

4. kattan düşen çocuğun mucize kurtuluşu kamerada

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İstanbul Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki çocuk, 4. kattaki dairenin penceresinden otomobilin üzerine düştü. Kaputa düşen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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