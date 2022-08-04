Anasayfa Video Galeriler Gündem 4. kattan kendini aşağı bıraktı! Dehşet anları kamerada 4. kattan kendini aşağı bıraktı! Dehşet anları kamerada 04 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 09:20 Sinop'ta bunalıma giren bir kişi, 4. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62eb652e1192fc712c06e713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR SpaceX’e ait uzay enkazları arazisine düştü KPSS iddialarında yeni gelişme: Yayınevine operasyon düzenlendi Doktor maske takmasını istedi, hasta yakını ortalığı birbirine kattı Gece yarısı korkutan yangın: Sokakta sabahladılar Benzin istasyonunda çakmağı ateşleyince alev topuna dönüştü Bakan Nebati'den enflasyon tarihi yine rötar yaptı: ''Ocak ya da Şubat'' Cinayet şüphelisi jandarma aracından indirilirken öldürüldü Emeklilerden 7.500 TL'lik promosyona hücum! Sıranın sonu gelmedi Bir yabancı uyruklu sapık daha! İğrenç tacizi sosyal medyada paylaştı