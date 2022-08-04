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  4. 4. kattan kendini aşağı bıraktı! Dehşet anları kamerada

4. kattan kendini aşağı bıraktı! Dehşet anları kamerada

Sinop'ta bunalıma giren bir kişi, 4. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. O anlar kameraya yansıdı.

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