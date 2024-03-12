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  4. 4 kişilik ailenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

4 kişilik ailenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobil üzerine devrildi. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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