Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 kişilik ailenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 4 kişilik ailenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 12 Mart 2024 Salı Saat: 15:05 İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobil üzerine devrildi. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f0451b9f032a6fac0a0587" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'da 15 kişiyi taşıyan uçak düştü Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor! Yunanistan ve Suriye sınırında 46 kişi yakalandı Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu: Salonu terk etti İmamoğlu, para sayma görüntülerinin perde arkasını açıkladı Kuyumculardan gram altın için tarihi uyarı Bugün de utandık: Burası Türkiye'nin ''çöp'' ormanı 98 yaşında vefat etmişti... Asırlık el yazısı notlarında bir ömrün tanığı oldu