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  3. 01 Mayıs 2017 13:15

4 kişinin katil zanlısının babası: Oğlum külhanbeylik yapıyordu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 2 kardeşi ile onların eşlerini öldüren zanlının babası, "Büyük oğlum külhanbeylik yapıyordu" dedi.

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