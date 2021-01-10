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  3. 10 Ocak 2021 17:30

4 kişinin yaraladığı silahlı saldırı kamerada

İstanbul Kartal'da oto yedek parçası satan dükkanda 1’i saldırgan 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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