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  3. 26 Ağustos 2019 11:35

4 milyon 795 bin euroluk vurgun kamerada

Adana'da, bankalar arasında uluslararası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euro çalan zanlının kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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