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  4. 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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