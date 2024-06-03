Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 14:25 Güncelleme: 03 Haziran 2024 Pazartesi 14:25 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665da84310d463c5a70f9933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçaran Çiller'in tabutuna omuz verdi İstanbul'da boya fabrikasında yangın 3,5 yılda Türkiye'de kimliklendirilen köpek sayısı belli oldu İstanbul'da yine akran kabusu: İkisi kavga etti, diğerleri ise... İstanbul'da drift maganasının sonu bu oldu Antalya kavruluyor: Sıcaktan bunalan plaja koştu Aldatıldığını anlayıp evi bastı; ortalık fena karıştı 6 ilde dev operasyon: Piyasa değeri 720 milyon lira... Mahalle sakinlerinden ''Süleymancılar lojmana çöktü'' protestosu