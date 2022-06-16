Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 PKK’lı terörist daha öldürüldü 4 PKK’lı terörist daha öldürüldü 16 Haziran 2022 Perşembe Saat: 14:25 Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ab1333b44a673a5a6a0df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yabancı uyruklu ''şerefsiz'' Atatürk'ün resmine basıp sosyal medyada paylaştı Enez'de uğur böceği istilası Bülent Arınç: Majestelerinin gazetecileri var, kral çıplak demenin vaktidir Torbacıya dayak sonrası meydan savaşı çıktı! O anlar kamerada Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün tartışması böyle bitti İnanılmaz görüntü! Çocuğun attığı taş mayına denk geldi Genç kadının eteğini kaldıran yaramaz maymun kamerada İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Ellerin kırılsın ellerin! İstanbul'da köpek hırsızı, köpeğin sahibine yakalanınca ortalık karıştı