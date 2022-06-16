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4 PKK’lı terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

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