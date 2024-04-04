4 şehir ve 804 ilçeden daha kalabalık: Türkiye'nin en kalabalık mahallesi ona emanet

4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde 16 rakibini geride bırakan muhtar, ikinci kez seçilerek yardımcı talebinde bulundu.

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