Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 şehir ve 804 ilçeden daha kalabalık: Türkiye'nin en kalabalık mahallesi ona emanet 4 şehir ve 804 ilçeden daha kalabalık: Türkiye'nin en kalabalık mahallesi ona emanet 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 12:45 Güncelleme: 04 Nisan 2024 Perşembe 12:45 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde 16 rakibini geride bırakan muhtar, ikinci kez seçilerek yardımcı talebinde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660e76c407392d35880543e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı 150 TL'den başlayıp, 1600 TL'ye kadar çıkıyor: Bayram öncesi biletler kapış kapış satıldı Mehmetçikten nefes kesen kış tatbikatı İzmir'de kırmızı alarm: 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yeni fay hatları tespit edildi 46 yıllık muhtar dede seçimleri kaybetii Oy pusulaları çöpe atılmıştı... Seçimler yenileniyor Antalya'nın saklı cennetinde halk plajına mahkeme ''dur'' dedi Hastane odasında kan donduran cinayet İstanbul'da taksiciden yayaya öldüresiye dayak kamerada