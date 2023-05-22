Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 tekerli milyonlarca TL'lik deprem çöplüğü kamerada 4 tekerli milyonlarca TL'lik deprem çöplüğü kamerada 22 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 12:50 Güncelleme: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:50 Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya’da 245 araç enkaz altında kalarak hurdaya döndü. Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan araçların sahiplerine teslim işlemleri ise sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646b3ae1dca3f23211354663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin en sevimli misafiri.... Bu sevimli canlı özel olarak getirildi İstanbul'da gece kulübünde dehşet: Alev alev yandılar Trafikte telefonla konuşma cezası mahkemeden döndü Bolu Dağı sise teslim oldu Erdoğan koruma müdürünün uzattığı suyu içmedi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın iletişim sorumlusu etkisiz hale getirildi İstanbul'da kalpazanlara polis baskını Minibüs sulama kanalına uçtu: 3 ölü Rock yıldızı Kurt Cobain’in parçaladığı gitar rekor fiyata satıldı