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  4. 4 tekerli milyonlarca TL'lik deprem çöplüğü kamerada

4 tekerli milyonlarca TL'lik deprem çöplüğü kamerada

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya’da 245 araç enkaz altında kalarak hurdaya döndü. Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan araçların sahiplerine teslim işlemleri ise sürüyor.

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