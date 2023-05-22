4 tekerli milyonlarca TL'lik deprem çöplüğü kamerada

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya’da 245 araç enkaz altında kalarak hurdaya döndü. Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan araçların sahiplerine teslim işlemleri ise sürüyor.

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