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  3. 30 Mayıs 2019 17:00

4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ın hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece harekat süresi boyunca etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.(İHA)

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