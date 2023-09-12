Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 terörist daha öldürüldü 4 terörist daha öldürüldü 12 Eylül 2023 Salı Saat: 12:10 Güncelleme: 12 Eylül 2023 Salı 12:10 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65002aff95b8f02e21011493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mezarlıkta tüyleri diken diken eden skandal görüntüler Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'ya bir müjdeli haber daha 167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor Güpe gündüz kanlı tartışma! Sokak ortasında bıçaklandı Bilim adamı 9 gün sonra mahsur kaldığı mağaradan çıkartıldı Yolcu uçağında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar AK Parti'nin ''muhtemel'' İBB adayı dolar kurunu böyle unuttu İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirirne girdi