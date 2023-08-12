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4 teröristin öldürüldüğü operasyon anı kamerada

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1'i turuncu kategoride 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon anına dair görüntüler de yayınlandı.

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