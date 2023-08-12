Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 teröristin öldürüldüğü operasyon anı kamerada 4 teröristin öldürüldüğü operasyon anı kamerada 12 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 15:00 Güncelleme: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:00 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1'i turuncu kategoride 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon anına dair görüntüler de yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d7745b9da3f8507609c933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 35 yıl önce doktorlar sadece 5-6 ay ömür biçmişti... Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı İzmir'de korkutan yangın Perseid Meteor yağmuru depremi tetikler mi ? Kuyumculardan gram altın uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan depremler artacak açıklaması Ellerinin varlığını bilmeyen bilmeyen sürücü rezaleti kamerada Polis aynı taksiciyi çevirip çevirip ceza kestiği anlar olay oldu İstanbul'da bir taksimetresiz taksici rezaleti daha