Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 uyuşturucu baronu yakalandı; onlarca gözaltı var 4 uyuşturucu baronu yakalandı; onlarca gözaltı var 08 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 08:45 Güncelleme: 08 Haziran 2024 Cumartesi 08:45 Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 4 ayrı suç örgütüne yönelik 'Kuyu-4' operasyonunda, elebaşlarının da aralarında olduğu 62 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6663eff6cf8f14f0b50b4013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralandı İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntüler: Denizden bakın neler çıktı? Bakan Tunç'tan Tatvan Belediye Başkanı'nın Erdoğan portresini indirmesi hakkında açıklama Sosyal medya ilanlarıyla fuhuş: 11 kişi gözaltına alındı Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı İstanbul'da ''istek şarkı'' saldırısı: Yaralılar var Bakan Özhaseki atıklar için geliştirilen yeni depozito yönetim sistemini tanıttı Okul inşaatında çökme: Yaralılar var Türkiye'nin çok özel kargosu kamerada