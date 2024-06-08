  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 4 uyuşturucu baronu yakalandı; onlarca gözaltı var

4 uyuşturucu baronu yakalandı; onlarca gözaltı var

Güncelleme:

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 4 ayrı suç örgütüne yönelik 'Kuyu-4' operasyonunda, elebaşlarının da aralarında olduğu 62 şüpheli yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralandı
Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralandı
İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntüler: Denizden bakın neler çıktı?
İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntüler: Denizden bakın neler çıktı?
Bakan Tunç'tan Tatvan Belediye Başkanı'nın Erdoğan portresini indirmesi hakkında açıklama
Bakan Tunç'tan Tatvan Belediye Başkanı'nın Erdoğan portresini indirmesi hakkında açıklama
Sosyal medya ilanlarıyla fuhuş: 11 kişi gözaltına alındı
Sosyal medya ilanlarıyla fuhuş: 11 kişi gözaltına alındı
Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı
Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı
İstanbul'da ''istek şarkı'' saldırısı: Yaralılar var
İstanbul'da ''istek şarkı'' saldırısı: Yaralılar var
Bakan Özhaseki atıklar için geliştirilen yeni depozito yönetim sistemini tanıttı
Bakan Özhaseki atıklar için geliştirilen yeni depozito yönetim sistemini tanıttı
Okul inşaatında çökme: Yaralılar var
Okul inşaatında çökme: Yaralılar var
Türkiye'nin çok özel kargosu kamerada
Türkiye'nin çok özel kargosu kamerada