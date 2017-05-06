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  3. 06 Mayıs 2017 00:15

4 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokakta bisikletiyle oynayan 4 yaşındaki çocuk, geri manevra yapan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

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13. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
13. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
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Üniversite şenliğinde korkunç kaza
Üniversite şenliğinde korkunç kaza
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Şişlide Hıdırellez coşkusu
Şişlide Hıdırellez coşkusu
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Şişlide Hıdırellez coşkusu
Şişlide Hıdırellez coşkusu
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Ahırkapıda coşkulu Hıdırellez kutlaması
Ahırkapıda coşkulu Hıdırellez kutlaması
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Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler
Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler