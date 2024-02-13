4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı; hastanedeki halleri olay oldu

Bursa'da 4 yaşındaki bir çocuk, kendisinden 7 yaş büyük ablasını bıçakla yaraladı. İki kardeşin hastanedeki görüntüleri ise olay oldu.

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