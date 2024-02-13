Anasayfa Video Galeriler Gündem 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı; hastanedeki halleri olay oldu 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı; hastanedeki halleri olay oldu 13 Şubat 2024 Salı Saat: 08:20 Bursa'da 4 yaşındaki bir çocuk, kendisinden 7 yaş büyük ablasını bıçakla yaraladı. İki kardeşin hastanedeki görüntüleri ise olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cafc207423d39bc40211f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da uzun namlulu silahlı düğün magandaları kamerada Lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı! Yaralılar var Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı Ünlü tatil cenneti beyaza büründü Su parkı, kabus parkına döndü! Peş peşe patlamalarla alev topuna döndü 7 ilde şafak baskını: Onlarca gözaltı var Antalya sular altında! Okullar tatil edildi! İstanbul'da kan donduran cinayet: Anne katili oldu Murat Kurum: ''Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz'