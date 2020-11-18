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  3. 18 Kasım 2020 16:40

4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı

İstanbul Esenyurt'ta sokakta abisiyle yürüyen 4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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