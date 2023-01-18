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  4. 4 yaşındaki kız çocuğu güpegündüz kaçırıldı!

4 yaşındaki kız çocuğu güpegündüz kaçırıldı!

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Adıyaman'da 4 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu sokak ortasında oyun oynadığı sırada kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından kaçırıldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken, polis her yerde zanlı ile çocuğu arıyor.

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