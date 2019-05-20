  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Mayıs 2019 19:08

4 yaşındaki Yasin'in ölüm koşusu !

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında kaldı. Kaza saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Video Galeri
Minibüsteki kadına şiddet kamerada
Minibüsteki kadına şiddet kamerada
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
İzmir’de ölüme davetiye çıkaran yolculuk
İzmir’de ölüme davetiye çıkaran yolculuk
Video Galeri
Esnaftan Binali Yıldırım’a yoğun ilgi
Esnaftan Binali Yıldırım’a yoğun ilgi
Video Galeri
Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü
Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü
Video Galeri
Tapu dairesinden çıkan vatandaşları hedef alan kapkaç çetesi çökertildi
Tapu dairesinden çıkan vatandaşları hedef alan kapkaç çetesi çökertildi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM