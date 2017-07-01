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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ADALET YÜRÜYÜŞÜ İÇİN ÇOK SERT ELEŞTİRİ
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  3. 01 Temmuz 2017 11:15

40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar

Sıcak havaların tavan yaptığı Balıkesir'de manda sürüleri günün yarısını suyun içinde geçiriyor. Mevsim normallerinde bir saat suda kalan mandalar 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda sudan çıkmıyor.

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Başkentin göbeğinde yaşayan köy
Başkentin göbeğinde yaşayan köy
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Alanyadaki orman yangını 24 saattir devam ediyor
Alanyadaki orman yangını 24 saattir devam ediyor
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Beyazıt Kulesi, hava durumunu bildiriyor
Beyazıt Kulesi, hava durumunu bildiriyor
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Kadının fendi kapkaççıyı yendi
Kadının fendi kapkaççıyı yendi
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Hastane önünde drift yapan trafik magandası kamerada
Hastane önünde drift yapan trafik magandası kamerada
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Hem ev hanımı, hem patron
Hem ev hanımı, hem patron