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  4. 40 TL'lik kavga mahalleyi sokağa döktü!

40 TL'lik kavga mahalleyi sokağa döktü!

İstanbul Fatih'te bir kahvede 40 TL'lik hesap yüzünden çıkan tartışma büyüyüp mahalle kavgasına dönüştü. Silahların konuştuğu olayda, bir kişi yaralanırken yaralının yakınları saldırganı linç etmek istedi.

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