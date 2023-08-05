Anasayfa Video Galeriler Gündem 40 TL'lik kavga mahalleyi sokağa döktü! 40 TL'lik kavga mahalleyi sokağa döktü! 05 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 10:40 İstanbul Fatih'te bir kahvede 40 TL'lik hesap yüzünden çıkan tartışma büyüyüp mahalle kavgasına dönüştü. Silahların konuştuğu olayda, bir kişi yaralanırken yaralının yakınları saldırganı linç etmek istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cdfcf85046761a20426a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu! İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu Ailece aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler Yine aile içi kanlı şiddet: Bu sefer öldüren kadın, öldürülen erkek İstanbul'da gece yarısı ''kundakçı'' şoku! Alevler geceyi aydınlattı Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı! Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü ''Mansur Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday...''